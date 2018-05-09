Виктор Майгуров: "В отношении Гросса только могут быть положительные отзывы"

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров пожелал удачи экс-старшему тренеру сборной России Рикко Гроссу. Сегодня стало известно, что немецкий специалист будет работать с командой Австрии.

– Для меня Гросс – хороший специалист, который полностью отдавался работе в России, – приводит "Р-Спорт" слова Майгурова. – Возможно, у него не все получилось показать, реализовать в силу разных причин. Я знаю его как человека, знаю, как он работал, у меня в его отношении только могут быть положительные отзывы. Желаю ему удачи в работе с новой командой.

Оценку работы Гросса дал тренерский совет, она была неудовлетворительной в связи с отсутствием результатов по ходу сезона, но мы все понимаем, что команда не была допущена на Олимпийские игры, хоть мы и не знаем как бы она там выступила. С другой стороны, в прошлом году Гросс привел команду к званию чемпионов мира.