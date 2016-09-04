Виктор Майгуров: "Тюмень победила в первом туре даже в такой жесткой конкуренции"

Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров подчеркнул, что конгресс организации в Кишиневе признан успешным. Также Майгуров подчеркнул, что Тюмени удалось получить право на проведение ЧМ-2021 в условиях жесткой конкуренции.

– Президент IBU Андерс Бессеберг признал Конгресс успешным, – приводит asnta.ru слова Майгурова. – Люди голосовали от сердца, выборы были честными. Помимо определения мест, где состоятся чемпионаты мира 2020 и 2021 года у нас в Молдавии, состоялась также презентация нового логотипа IBU. Мы проводим ребрендинг, будем также менять наш сайт, идти в ногу со временем, дальше двигать наш спорт вперёд и делать всё для его дальнейшего развития.

– Как Тюмень сумела победить в такой жесткой конкуренции?

– Основную работу проделал сибирский оргкомитет. А вообще, мелочей в заявке быть не может. Свою роль сыграло все: торжественный прием, отличная презентация, яркий информационный стенд и так далее. Тюмень вложилась во все и даже в такой жесткой конкуренции победила в первом туре!

