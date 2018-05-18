Виктор Майгуров: "Такие цифры – миллионы, миллиарды... Не уверен, что обещания Драчева реализуются"

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров в интервью "СЭ" отметил, что не считает себя проигравшим на выборах главы Союза биатлонистов России (СБР). Он в третьем туре набрал 16 голосов, Владимир Драчев - 40.

– Не думаю, что я проиграл, – сообщил Майгуров. – Я участвовал в выборах наравне с другими кандидатами, а решение принимали регионы. Если они считают кого-то более приемлемым кандидатом – это нормально. Значит, другой претендент на пост президента пообещал им больше. Я со своей стороны декларировал только то, что смогу сделать. Обещал лишь то, за что мог ответить. Проигравшим в любом случае себя не считаю. Думаю, смогу пригодиться и новой команде.

– Драчев хотел бы этого.

– Если будет предложение – буду работать. В любом случае до следующего конгресса IBU, который пройдет в начале сентябре, я буду заниматься международной деятельностью.

– Зная итоги выборов, поменяли бы что-то в своей программе?

– Нет. Добавить мне нечего. Потому что, повторюсь, я декларировал только те вещи, которые реально был готов сделать. Не хочу заглядывать вперед. Лозунгов сегодня было много, но посмотрим, что будет дальше.

– Вы не уверены, что они реализуются?

– Со стороны Драчева их было очень много. Такие цифры – миллионы, миллиарды... Я не уверен, что они реализуются. Но если он пригласит меня в команду, и определит то или иное направление, я буду отрабатывать его на 100 процентов. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Виктора Майгурова