Виктор Майгуров: "Результат в сингмиксте никого не устраивает"

Член правления СБР Виктор Майгуров отметил, что сборная России в составе Кристины Резцовой и Алексея Волкова показала плохой результат чемпионате Европы в одиночной смешанной эстафете. Россияне заняли пятое место.

- Не могу объяснить неудачную стрельбу Волкова. Какого-то простоя у него не было, - сказал Майгуров во флеш-интервью. - Мы видим, что в составе сборной Эстонии на гонку вышли дети моих друзей, с которыми я соревновался. Было интересно посмотреть.

Результат никого не устраивает. Тем более, что одиночная смешанная эстафета может стать олимпийским видом. Считаю, что Резцова справилась, она использовала минимум дополнительных патронов.