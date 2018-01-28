15:53 | Биатлон

Виктор Майгуров: "Результат в сингмиксте никого не устраивает"


Член правления СБР Виктор Майгуров отметил, что сборная России в составе Кристины Резцовой и Алексея Волкова показала плохой результат чемпионате Европы в одиночной смешанной эстафете. Россияне заняли пятое место.

- Не могу объяснить неудачную стрельбу Волкова. Какого-то простоя у него не было, - сказал Майгуров во флеш-интервью. - Мы видим, что в составе сборной Эстонии на гонку вышли дети моих друзей, с которыми я соревновался. Было интересно посмотреть.

Результат никого не устраивает. Тем более, что одиночная смешанная эстафета может стать олимпийским видом. Считаю, что Резцова справилась, она использовала минимум дополнительных патронов.

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