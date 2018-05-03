Виктор Майгуров: "Работу в СБР необходимо выстроить на системной дисциплине"

Кандидат на пост главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что в структуру организации необходимо внести изменения. По его словам, добиться успеха можно, выстроив четкую системную дисциплину.

Ранее Майгуров и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев опубликовали совместное заявление, согласно которому Майгуров выдвигается на пост президент СБР, а Васильев – на пост первого вице-президента.

– Очень важно внести изменения в структуру Союза биатлонистов России. Нужно выстроить четкую вертикаль, разбив каждую должность по конкретному функционалу и строгому отчету о проделанной работе, – приводит "Р-Спорт" слова Майгурова. – Специалисты, вовлеченные в процесс, должны понимать свою зону и меру ответственности, работать исключительно в сфере своей компетенции, определенной руководством. Работу в Союзе биатлонистов России необходимо выстроить на системной дисциплине, потому что дисциплина в нашей организации - это фундаментальное слагаемое успеха, и только в этом случае можно добиться результата.

Выборы руководства СБР пройдут 18 мая в Тюмени. Кроме Майгурова на должность президента организации претендует четырехкратный чемпиона мира Владимир Драчев.