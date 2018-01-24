14:42 | Биатлон

Виктор Майгуров: "Невыход на старт ЧЕ Гараничева и Логинова – не является протестом"

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Евгений ГАРАНИЧЕВ.Шопин - девятый в индивидуальной гонке чемпионата Европы, Гараничев не стартовал

 

Член правления СБР Виктор Майгуров, комментируя непоявление на старте индивидуальной гонки на чемпионате Европы в Риднау Евгения Гараничева и Александра Логинова подчеркнул, что невыход российских биатлонистов не является протестом.

– Я не тренер, поэтому лучше спрашивайте у Касперович, – сказал Майгуров.

– То есть это не протест из-за неприглашения МОК их на Олимпиаду в Корею?

– Нет, ну какой протест? Пятеро бегут, а двое – нет. Это протест? (Андрей СИЗЯКИН)

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