Виктор Майгуров: "Невыход на старт ЧЕ Гараничева и Логинова – не является протестом"

Член правления СБР Виктор Майгуров, комментируя непоявление на старте индивидуальной гонки на чемпионате Европы в Риднау Евгения Гараничева и Александра Логинова подчеркнул, что невыход российских биатлонистов не является протестом.

– Я не тренер, поэтому лучше спрашивайте у Касперович, – сказал Майгуров.

– То есть это не протест из-за неприглашения МОК их на Олимпиаду в Корею?

– Нет, ну какой протест? Пятеро бегут, а двое – нет. Это протест? (Андрей СИЗЯКИН)