Виктор Майгуров: "Не думаю, что после вхождения Крыма в состав СБР последуют какие-то санкции от IBU"

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров не ждет, что организация может ввести какие-то санкции против Союза биатлонистов России после входа в его состав Федерации биатлона Крыма. В то же время он подчеркнул, что окончательного решения по Крыму еще нет.

– Насколько я понимаю, Федерацию биатлона Крыма в состав Союза биатлонистов России еще не включил, – сказал Майгуров. – Этот вопрос будет подниматься на правлении, мы его обсудим, и после этого будет принято то или иное решение.

– Цитирую официальный сайт СБР: "Такое решение было озвучено на первом заседании правления СБР в новом составе".

– Да, озвучено, но оно же не принято.

– Какой ждать реакции от IBU, когда Крым официально войдет в состав СБР?

– Чтобы ее (федерацию) приняли в состав, нужно обсудить это на заседании правления. Там и будут обсуждаться все риски. Но опять же IBU – общественная организация, и я не думаю, что со стороны международной организации могут быть какие-то санкции. Тем более в уставе IBU ничего об этом ничего не сказано. (Андрей СИЗЯКИН)