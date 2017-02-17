Виктор Маматов: "В эстафете налицо тренерские ошибки"

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов считает провалом десятое место, которое заняла сборная России в женской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. По словам Маматова, он бы не стал ставить Татьяну Акимову на четвертый этап.

– Десятое место – это провал для нашей сборной, – сказал Маматов – Что касается плохой стрельбы, когда спортсменка не очень хорошо готова или загружена. Стрельба всегда получается не такая, как в тренировочном процессе. Особенно, когда приходится торопиться. Меня удивила Слепцова, что она не выдержала четыре километра. А Акимову я бы не поставил на четвертый этап. Ее место – это второй этап. Я видел ее два раза на сборах. Это хорошая, способная спортсменка, но она очень переживает, просто катастрофически. Поэтому я бы никогда не рискнул доверить ей последний этап в эстафете. Здесь налицо тренерские ошибки. Просто нужно знать психологию и учитывать ее при формировании команды. Главный критерий – это правильная расстановка по этапам. Я не знаю, почему тренеры решили именно так распределись девчонок по этапам, каких критериев они придерживались, но бы так не сделал.

Удивительно и то, что Акимова всегда лежа стреляла великолепно. А она допустила три промаха и потом дотягивала дополнительными патронами. Она отстала и не сокращала расстояние, как мы надеялись, но психология ее настолько сломала, что она не смогла ничего сделать. Поэтому тренеры всегда должны учитывать психологию спортсмена. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)