Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов считает, что победа Антона Бабикова и второе место Максима Цветкова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде – это результат доверия тренера к молодежи.

- Сегодня костяк сборной России по биатлону составляют Шипулин, Бабиков и Цветков, - подчеркнул Маматов. - Спустя долгое время нам удалось завоевать двойную победу. Я всегда говорил тренерам о том, что необходимо больше доверять молодежи. Некоторые, конечно, со мной не соглашаются. Но сегодняшняя победа стала именно результатом доверия к молодым ребятам. Именно оно мотивирует, дает дополнительный стимул. К сожалению, в этой гонке Шипулин на восьмой позиции. Пока еще Антон допускает ошибки, иногда грубые. Он торопится. А спешка в таких ситуациях приводит к негативным последствиям. (Любовь КОНЯЕВА)

Бабиков, для которого это первая победа в карьере на этапах Кубка мира, и Цветков прервали неудачную серию сборной – до этого старта россияне не попадали в призы 25 гонок подряд.

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