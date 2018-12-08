Виктор Маматов: "Третий круг наши биатлонистки не смогли пройти достойно. Значит, не готовы в полной мере"

Олимпийский чемпион 1968 и 1972 годов Виктор Маматов в интервью "СЭ" подвел итоги женского спринта на этапе Кубка мира в Поклюке.

Победительницей стала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, лучшей из россиянок оказалась Евгения Павлова – она заняла восьмое место, отстав от лидера на 53,6 секунды.

Ирина Старых стала двенадцатой, Маргарита Васильева – тринадцатой, Валерия Васнецова – двадцать первой, Екатерина Юрлова-Перхт – сорок восьмой, Ульяна Кайшева – семидесятой.

– Всегда говорил, надо делать то, что умеешь и все будет нормально, потому что сезон только начался. Сейчас Мякяряйнен в прекрасной форме, а остальные пока не очень. Необходимо накатывать и сосредоточиться на следующих стартах. А первые гонки разминочные, утрясающие. Идет знакомство и все остальное. Признаю результат нейтральным.

Если наши девчонки продолжат так же стрелять, как сегодня, то будет продвижение вперед. Но третий круг они не смогли пройти достойно. Значит, не готовы еще в полной мере, – сказал Маматов.

– В скорости еще можно добавить?

– Можно. Если начинали сегодня быстро и не хватало на третий круг, это даже хорошо. Функциональное состояние надо готовить между гонками, во время перерывов. Также можно на первых стартах подтянуть форму, если не хватит за счет подготовки. Если присутствует хороший фундамент, то скоростные тренировки или соревнования все поставят на свои места. (Арман Мкртчян)​