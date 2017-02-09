Виктор Маматов: "Извинения французской федерации - добрый знак"

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов назвал извинения Французской федерации биатлона за слова Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова "добрым знаком". Француз выражал недовольство тем, что российский спортсмен выступает на международных стартах, отбыв дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

– Когда я услышал, что французская федерация принесла извинения за слова Фуркада, был удивлен и посчитал это добрым знаком, – сказал Маматов. – Люди начинают понимать, что не надо все валить в одну кучу. Иногда спортсмен даже не знает, какие таблетки ему дали и какой укол поставили. Здесь больше вина тренера и врача. А отвечает один спортсмен. Но сейчас это дело изменится в лучшую сторону и отношение будет другое, не так, как раньше, когда отвечал только спортсмен. Думаю, то, что федерация Франции извинилась – это тактически правильное решение с их стороны. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл?