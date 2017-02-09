Виктор Маматов: "Извинения французской федерации - добрый знак"

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов назвал извинения Французской федерации биатлона за слова Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова "добрым знаком". Француз выражал недовольство тем, что российский спортсмен выступает на международных стартах, отбыв дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
– Когда я услышал, что французская федерация принесла извинения за слова Фуркада, был удивлен и посчитал это добрым знаком, – сказал Маматов. – Люди начинают понимать, что не надо все валить в одну кучу. Иногда спортсмен даже не знает, какие таблетки ему дали и какой укол поставили. Здесь больше вина тренера и врача. А отвечает один спортсмен. Но сейчас это дело изменится в лучшую сторону и отношение будет другое, не так, как раньше, когда отвечал только спортсмен. Думаю, то, что федерация Франции извинилась – это тактически правильное решение с их стороны. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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егодня, на смешанной эстафете, Фуркад, получая эстафету глазами ищет Логвинова, находит, затем пропускает едущего после передачи нашего биатлониста, с которым по идее должен соперничать с тем, чтобы наехать на лыжу выдохшемуся после гонки нашему биатлонисту.
18:11 9 февраля
OLEGxUSSR
http://pikabu.ru/story/gandon_marten_furkad_4823703
18:10 9 февраля