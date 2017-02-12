Виктор Маматов: "Четвертое место Шипулина - обидное"

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов считает, что Антон Шипулин в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене допустил на стрельбище роковую ошибку, которая не позволила бороться с Мартеном Фуркадом. Результат остальных биатлонистов он назвал провальным.

– Как вы оцениваете результаты мужской гонки преследования для нашей сборной?

– Даже четвертое место Шипулина немного обидное. В такой борьбе, где на кон поставлена честь, надо было продумать, что и как делать. А Антон бросился в атаку и допустил ошибку. Ее нельзя было допускать. Нужно было задержаться на стрельбище на две-три секунды, контролировать каждый выстрел. Без промахов ему было бы сразу легко бежать, а так пришлось прилагать много усилий в погоне за Фуркадом. Шипулин сделал все, что мог, но он должен был сделать по-другому. Все остальные наши ребята просто провалились.

– С таким Фуркадом сейчас кто-то способен бороться?

– С ним можно бороться, когда ты находишься рядом. Это хитрый и умный спортсмен. Когда Мартен ведет группу, он перед стрельбой ускоряется, причем так, что все кидаются за ним в погоню, чтобы не отпустить, а потом француз сбрасывает скорость и подкатывается. Это был мой любимый прием, когда я сам был спортсменом. Так я наказывал многих конкурентов, хотя был старше их. Фуркад владеет этим же методом и останавливается быстро, а остальные начинают суетиться, что прозевали рывок, задыхаются, и в итоге, как правило, допускают ошибки на стрельбище. А француз нет. Он понимает, что соперники сейчас допустят промахи и в это время спокойно лежит на две-три секунды дольше и потом имеет большое преимущество. А вот если бы Шипулин отстрелялся без штрафа и Фуркаду бы сказали, что Антон стремительно приближается к нему, у француза могли возникнуть мысли, что надо тоже торопиться и могло бы все сложиться по-другому. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)