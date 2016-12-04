Видео: лучшие моменты этапа в Эстерсунде

Сегодня в Эстерсунде завершился первый этап Кубка мира-2016/17. Первую награду нового сезона завоевали норвежцы. Команда в составе Марты Ольбсу, Фанни Хорн, Оле Эйнара Бьорндалена и Йоханнеса Бе выиграла смешанную эстафету. Россияне Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков и Антон Шипулин показали четвертый результат. Следом на старт вышли "двойки" в супермиксте. Здесь лучщими стали французские биатлонисты Мартен Фуркад и Мари Дорен-Абер. Россияне Светлана Слепцова и Антон Бабиков были в этом виде программы восьмыми.

В индивидуальных гонках победы одержали Лаура Дальмайер и Мартен Фуркад. Неожиданный результат здесь показали белорусские спортсмены Дарья Юркевич и Владимир Чепелин, которые завоевали бронзовые награды. Личшим из россиян был Антон Шипулин - 11-е место, у женщин - Екатерина Глазырина, которая финишировала шестой.

Спринт у женщин выиграла Мари Дорен-Абер, а лучшей из россиянок была Татьяна Акимова - 30-е место. В преследовании лучшей была Габриэла Коукалова. Анастасия Загорулько показала 29-й результат.

В спринте у мужчин снова победил Мартен Фуркад, но не смог повторить успех в преследовании. Последнюю гонку этапа выиграл Антон Бабиков, занявший в спринте седьмое место. Следом за ним финишировал Максим Цветков.