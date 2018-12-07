Вице-президент СБР Сергей Чепиков: "Не удивлены бронзе Логинова"

Вице-президент cоюза биатлонистов России Сергей Чепиков в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал успех Александра Логинова, который занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

- Не удивлены бронзе Логинова, - заявил Чепиков. - Мы надеялись, что он хорошо выступит. В течение лета спортсмен демонстрировал хорошую функциональную подготовку. А сегодня еще и великолепно отстрелял - и быстро, и точно. Результат порадовал нас всех. Латыпов (43-е место. – Прим. "СЭ") набирается опыта, и в последней группе не самые лучшие снежные характеристики. Все равно видно, что он старается и со временем прибавит.

- Чего ждете от гонки преследования?

- Это будет проверка психологии. У Логинова, Гараничева (22-е место. – Прим. "СЭ") и Елисеева (27-е место. – Прим. "СЭ") хорошие шансы побороться за первую десятку, так что гонка, надеюсь, станет интересной.

Напомним, что Дмитрий Малышко и Алексей Слепов не попали в пасьют, закончив спринт на 70-м и 76-м местах соответственно. (Евгений Белоусов)