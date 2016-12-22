Вице-президент IBU: "Главное, вынести сегодня хоть какое-то решение"

Глава Федерации биатлона Швеции и вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин подчеркнул, что исполком IBU в первую очередь вынужден определиться с тем, кто из спортсменов будет допущен до первых этапов Кубка мира в 2017 году. Сегодня исполком должен принять решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
– Главная цель заседания – принять хоть какое-то решение уже сегодня, – цитирует ABC Nyheter Далина. – На нас оказывается очень большое давление. В первую очередь нужно определиться с тем, кто сможет стартовать на первых в новом году этапах Кубка мира. Конечно же мы хотим, чтобы в соревнованиях участвовали только чистые спортсмены.
– Что вы думаете об угрозах бойкота?
– Сегодня я не буду это комментировать.
sergey.v1968
Да никому ничем никакая клевета не грозит, не смешите. Трёх лыжников уже назвали (из свежего) - где прессрелизы? До этого всё было без фамилий, Мутко раз 50 грозился судом - где хоть 1 иск? Не говорим о лёгкой атлетике, там иная ситуация была (отстранение всех, вот и пошли индивидуальные иски, но от спортсменов - не от страны). Так что никаких исков не будет. Правильно Круглов сказал - 3/4 страны кричат: караул! кругом враги! заговор! Даже голова сегодня брякнула, что захватчики не дремлют, - к чему бы это?
20:09
adamantane'
Да. все они там трусы. Ибо прекрасно знают, чем грозит неприкрытая клевета.
19:23
Andersen32
Страусиная политика, до добра не доведёт.
19:07
alex1966
Что-то вообще хрень какая-то, фамилии никто не знает, никто ничего не знает, один базар пустой идет.
17:12
RW.irk
Ну хоть какое-то)) Опять у нас ничего нет, но принять-то что-то надо.
17:11
RoyalHunter
у нас на работе примерно так же всё происходит: главное сегодня приказ издать, а потом всегда можно будет внести изменения :)
17:07