Вице-президент IBU: "Главное, вынести сегодня хоть какое-то решение"

Глава Федерации биатлона Швеции и вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин подчеркнул, что исполком IBU в первую очередь вынужден определиться с тем, кто из спортсменов будет допущен до первых этапов Кубка мира в 2017 году. Сегодня исполком должен принять решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Главная цель заседания – принять хоть какое-то решение уже сегодня, – цитирует ABC Nyheter Далина. – На нас оказывается очень большое давление. В первую очередь нужно определиться с тем, кто сможет стартовать на первых в новом году этапах Кубка мира. Конечно же мы хотим, чтобы в соревнованиях участвовали только чистые спортсмены.

– Что вы думаете об угрозах бойкота?

– Сегодня я не буду это комментировать.

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