16:06 | БИАТЛОН

Вице-президент IBU: "Главное, вынести сегодня хоть какое-то решение"

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Глава Федерации биатлона Швеции и вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин подчеркнул, что исполком IBU в первую очередь вынужден определиться с тем, кто из спортсменов будет допущен до первых этапов Кубка мира в 2017 году. Сегодня исполком должен принять решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Главная цель заседания – принять хоть какое-то решение уже сегодня, – цитирует ABC Nyheter Далина. – На нас оказывается очень большое давление. В первую очередь нужно определиться с тем, кто сможет стартовать на первых в новом году этапах Кубка мира. Конечно же мы хотим, чтобы в соревнованиях участвовали только чистые спортсмены.

– Что вы думаете об угрозах бойкота?

– Сегодня я не буду это комментировать.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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sergey.v1968

Да никому ничем никакая клевета не грозит, не смешите. Трёх лыжников уже назвали (из свежего) - где прессрелизы? До этого всё было без фамилий, Мутко раз 50 грозился судом - где хоть 1 иск? Не говорим о лёгкой атлетике, там иная ситуация была (отстранение всех, вот и пошли индивидуальные иски, но от спортсменов - не от страны). Так что никаких исков не будет. Правильно Круглов сказал - 3/4 страны кричат: караул! кругом враги! заговор! Даже голова сегодня брякнула, что захватчики не дремлют, - к чему бы это?

20:09

adamantane'

Да. все они там трусы. Ибо прекрасно знают, чем грозит неприкрытая клевета.

19:23

Andersen32

Страусиная политика, до добра не доведёт.

19:07

alex1966

Что-то вообще хрень какая-то, фамилии никто не знает, никто ничего не знает, один базар пустой идет.

17:12

RW.irk

Ну хоть какое-то)) Опять у нас ничего нет, но принять-то что-то надо.

17:11

RoyalHunter

у нас на работе примерно так же всё происходит: главное сегодня приказ издать, а потом всегда можно будет внести изменения :)

17:07

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