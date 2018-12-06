Васильева расплакалась после финиша в Поклюке: "Мы много работаем и почему-то не получается"

Российская биатлонистка Маргарита Васильева после финиша в индивидуальной гонке в Поклюке не смогла сдержать слез. Россиянка допустила три промаха и финишировала 42-й.

- Столько работы сделано. Хочется, чтобы здесь было легко, но не получается. Немного обидно, - заявила Васильева в интервью после гонки. - Я понимаю, что это только начало. Мы много работаем и почему-то не получается. На эмоциях мне кажется, что здесь вообще делать нечего. А на самом деле все хорошо. Хочется войти в форму и посмотреть на девчонок мирового класса.