Валерия Васнецова: "Я готова к завтрашней эстафете"

Россиянка Валерия Васнецова, занявшая девятое место в гонке преследования на чемпионате Европы, отметила, что ей удалось справиться со стрельбой. Также спортсменка подчеркнула, что готова к завтрашней эстафете.

– Сегодня было гораздо легче, чем вчера, рада, что смогла справиться со стрельбой, – сказала во флэш-интервью Васнецова. – Конечно, нужно было стрелять без промахов, но я все равно рада. Сегодня было холоднее, чем вчера, был глянец, лыжи проскальзывали. По своим ощущениям я готова к завтрашней эстафете, но, в любом случае, это будет тренерское решение.