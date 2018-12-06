Валерия Васнецова – о дебюте и 13-м месте в индивидуальной гонке: "Это очень здорово, но я хочу отдохнуть"

Биатлонистка женской сборной России Валерия Васнецова​ прокомментировала свой дебют в этапе Кубка мира в Поклюке в индивидуальной женской гонке на дистанции 15 километров. 21-летняя российская спортсменка стала 12-й по результатам состязания.

– Ни о чем не думала на финише гонки, была разбитая трасса, – заявила Васнецова в эфире канала "Матч ТВ". – Последним номерам очень тяжело заканчивать езду. Первая гонка на этапе Кубка мира? Мне не плевать на этот факт, я очень устала, хочется отдохнуть, наверное, попозже придет осознание.

Четыре закрытые мишени и 13-е место? Это очень здорово. Первая гонка на этапе Кубка мира и такой результат, конечно, это радует. Не сказала бы, что сейчас у меня лучшая форма, в прошлом году состояние было получше. Хотела бы отметить, что трасса была в очень плохом состоянии, возможно, это повлияло на результат.