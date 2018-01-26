Валерия Васнецова: "Было очень тяжело, еле держала винтовку"

Россиянка Валерия Васнецова после спринта на чемпионате Европы в Риднау отметила, что ее промахи связаны с большой высотой. Спортсменка также добавила, что ей очень тяжело бежалось.

– Было очень тяжело, достаточно серьезная высота, – сказала во флеш-интервью Васнецова. – Если я в Швейцарии на такой же высоте бежала легко, то тут я впервые и бежалось очень тяжело. Два промаха, думаю, связаны как раз с этой высотой. На стойку я пришла с очень большим пульсом, такого не было никогда, еле могла удержать винтовку. Так что считаю, что три попадания – это еще неплохо. Я еще никогда не бежала первой, но все бывает в первый раз.

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