Валерий Захаров: "С Медведцевой уже все нормально, а остальные вообще никак не пострадали"

Известный специалист Валерий Захаров, многие годы бывший личным тренером Светланы Слепцовой, сообщил, что с его ученицей, Ольгой Вилухиной и бывшим руководителем Союза биатлонистов России (СБР) Марией Байдиной, попавшими в ДТП, все в порядке. Ольге Медведцевой сделали операцию, но, по словам Захарова, ей ничего не угрожает.

– Все уже, наверное, знают, что случилось, – предположил Захаров. – Девчонки ехали с соревнований, и болт от встречной машины разбил лобовое стекло – и попал прямо в Олю Медведцеву, находившуюся за рулем. Машина слетела в кювет. Медведцевой уже сделали операцию, с ней все нормально. Всех эта история, конечно, напугала, но жизни Ольги ничего не угрожает, она в сознании. Со Светой Слецовой мы давно уже созвонились. Она и остальные девчонки-пассажиры вообще никак не пострадали. (Владимир ИВАНОВ)

Медведцева пострадала в аварии. Что случилось