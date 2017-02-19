Валерий Польховский: "Знаю, что у меня не будет предложений вернуться в сборную"

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что ему вряд ли поступит предложение вернуться в национальную команду. С женской сборной Польховский работал с 2001 по 2007 год, а с 1992 по 1999 года тренировал мужскую команду.

- Что касается меня, то мне предложений вернуться в тренерский штаб не будет, - цитирует "Р-Спорт" Польховского. - Я это знаю. Я много лет проработал с этим коллективом. Изменения в тренерском штабе – прерогатива Союза биатлонистов России. Они должны выбирать стратегию. Конечно, невозможно иметь десять команд, нужно искать какой-то компромисс всем. Тем более предолимпийский сезон очень важен, круг претендентов очерчен. Что тут гадать на кофейной гуще? Нужно объединяться и работать в одном направлении, всем вместе готовиться к Олимпийским играм.