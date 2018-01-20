Валерий Польховский: "У полиции нет претензий к биатлонистам сборной Казахстана"

Главный тренер сборной Казахстана Валерий Польховский подчеркенул, что у полиции Италии нет претензий к биатлонистам команды, несмотря на обыск. Сегодня полиция провела обыск в расположении сборной в рамках расследования инцидента, произошедшего на ЧМ-2017. Во время чемпионата мира в Хохфильцене полиция провела обыск в гостиничных номерах сборной Казахстана, в результате чего они изъяли медицинские препараты. Допинг-тесты, сделанные после обыска, были отрицательными.

- В субботу утром меня разбудили представители полиции, предъявили ордер на обыск комнат, где располагаются наши спортсмены и тренеры, и сообщили, что получили сигнал, что в нашей команде кто-то может заниматься хранением и распространением запрещенных фармакологических препаратов. Когда я спустился вниз, увидел в холле порядка двадцати представителей итальянской полиции, - цитирует "Р-Спорт" Польховского. - Полицейские вели себя предельно корректно. Единственное, о чем я их попросил, чтобы они дали спортсменам возможность чуть подольше поспать. Обыскивать комнаты карабинеры начали в итоге в семь утра, после чего я попросил по возможности не держать спортсменов, дать им возможность подготовиться к гонке, а сам ждал, когда будут заполнены все бумаги. Соответственно, у меня на руках имеется официальный протокол, в котором сказано, что никаких претензий к нашей команде у итальянской полиции нет.