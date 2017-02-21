Валерий Польховский: "Шипулин – очень ответственный человек, много переживает"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский в интервью "СЭ" подчеркнул, что Антон Шипулин в чемпионату мира в Хохфильцене подошел в хорошем функциональном состоянии. Сборная России завоевала на турнире две медали – бронзу в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете.

– Поговорим про ошибки Шипулина в стрельбе последним выстрелом... Вроде бы он стал работать с тренером Гербуловым, должен был избавиться этих моментов, но они снова и снова мешают взять медаль. Что это – психология, ошибка в изготовке?

– Думаю, что все вместе. В функциональном плане Антон проигрывал в этом году в спринте полминуты, но прибавлял от старта к старту, чего не сделал даже Фуркад. Это говорит о том, что функционально Шипулин подвелся на достойном уровне. В стрелковой части, конечно, у него есть особенности. Он очень ответственный человек, много переживает. Мера ответственности, которую Антон взял на себя, уйдя на подготовку в своей группе, велика. Некоторые его травили за то, что он работал отдельно. И в последний момент Шипулин психологически не выдерживал, принимал решения, несколько не адекватные ситуации. Но это вещи поправимые. После этого чемпионата, думаю, он понял, что Фуркада можно побеждать. (Елена СОБОЛЬ)

Полностью интервью Польховского - в 9.00