Валерий Польховский - о старшем тренере: "Кандидатуры уже есть, но огласить их пока не могу"

Возглавивший женскую сборную России специалист Валерий Польховский в интервью "СЭ" рассказал, что пока не определился с кандидатурой старшего тренера. По его словам, окончательное решение по этому вопросу будет вынесено через два-три дня.

– У вас уже есть представление, как будете действовать дальше? Определились ли с помощниками?

– Откровенно говоря, пока нет. Вопрос сложный. Хотя понимаем, что времени нет. И руководитель федерации попросил нас поторопиться с принятием решения. Плотно занимаемся этим вопросом с Анатолием Хованцевым. Кандидатуры уже есть, но огласить их пока не могу.

– За кем будет последнее слово?

– Уже прозвучали рекомендации тренерского совета, безусловно, будет приниматься во внимание моя позиция и позиция главного тренера. Эти вопросы прорабатываем совместно.

– Планируете решить их до конца недели?

– Даже раньше. День-два – и определимся.

Полня версия интервью Польховского – здесь