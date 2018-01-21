Валерий Польховский: "На месте российских тренеров, я бы начал работу с резервом"

Главный тренер сборной Казахстана Валерий Польховский дал совет тренерскому штабу Российской команды что сперва стоит начать работу с резервом.

– Сейчас очень важный, ответственный период – предолимпийский сезон, – цитирует "Калашников Media" Польховского. – Прежде всего нужно подвести итоги сезона, итог четырехлетней подготовки. Ну и сделать анализ. Я бы начал работу с резервом. Резерв определяет все. Не в том смысле, что нужно из юниоров все выжимать, заставлять их работать, потому что потом неизвестно, что получится. Я бы начал с простого обучения поэтапного спортсменов работе в команде. Обучить их в техническом плане. Освоить различные методики подготовки. Чтоб он был готов, понимал, что такое лактации, мог отличать, чувствовать работу пульсового режима.

Это такая планомерная работа, если она будет правильно выстроена, она будет работать, я в этом не сомневаюсь. Убрать форсаж в подготовительный период в резервных командах. И тогда, выходя в национальную команду, со спортсменом можно будет работать в полном объеме и с большими нагрузками.