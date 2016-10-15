Валерий Медведцев: "Юношей уже в детском возрасте загружают до такой степени, что они вообще теряют интерес к спорту"

Тренер женской сборной России Валерий Медведцев подчеркнул, что на данный момент американские спортсмены тренируются по советской методике, которую многие критикуют. По словам специалиста, это неправильно, потому что многие из тех методик просто забыты.

– Почему спринт является наиболее сложной гонкой?

– Спринт требует больше работы. Если взять индивидуальную гонку, она "ровная". Ее можно хорошо пройти просто за счет того, что спортсмен свежий. Спринт же требует очень "жесткой" работы. Более высокой скорости, более четкого удержания этой скорости по ходу дистанции, а это в свою очередь предъявляет иные требования к тренировке.

Сейчас многие критикуют советские методики, а на самом деле эти методики просто забыты. Знаю, что так, как когда-то работали мы, тренируются американцы, и они добавили очень резко, немцы всегда тоже работали "от скорости" – я много разговаривал на эту тему с Рикко Гроссом.

Сам я впервые столкнулся с этим в самом начале 2000-х, когда мы с моей женой Ольгой (Пылевой. – Прим. "СЭ") ушли на самоподготовку и были единственными в команде, кто боролся за Кубок мира. Скоростную работу мы тогда делали круглогодично. И всегда я сам оставался приверженцем того, что спортсмен в любое время дня и ночи должен быть готов выйти на старт и показать результат. Даже когда находится не в очень хорошем самочувствии. Если вспомнить поколение спортсменок, с которыми работал Александр Грушин – это Елена Вяльбе, Лариса Лазутина, Ольга Данилова, – они ведь всегда на тренировках бегали очень быстро, работали в третьей-четвертой пульсовых зонах. Другими словами, никто из них по лыжне прогулочным шагом не гулял. Поэтому и в соревнованиях результат был соответственный.

– А как же бесконечные разговоры о том, что сначала нужно заложить базу?

– Базу нужно закладывать в юношеском возрасте. Но не увлекаться чрезмерными объемами, а проводить короткие и быстрые тренировки, чтобы развивать у детей скорость. Работать с объемами следует начинать, как мне кажется, не раньше 18 лет. Но помнить при этом, что ничто так не тормозит скоростные качества, как объемная работа. У нас же часто бывает так, что юношей уже в детском возрасте загружают до такой степени, что они вообще теряют интерес к спорту. Когда мы с Ольгой ездили по соревнованиям, я постоянно обращал внимание на то, как тренируются французы, как тренируются норвежцы, мы пересекались в тренировках с Рафаэлем и Лив-Грет Пуаре, с Оле-Эйнаром Бьорндаленом. Во время одной из таких тренировок Рафаэль показал мне на братьев Фуркад и сказал: "Вот за этими ребятами великое биатлонное будущее". (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)