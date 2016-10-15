12:35 | БИАТЛОН

Валерий Медведцев: "В прошлом году лучшие спортсменки отставали на 1 минуту 15 секунд, такого не было никогда"

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Тренер женской сборной России Валерий МЕДВЕДЦЕВ.Валерий Медведцев: "Работа двух-трех последних лет была направлена немножко не туда"

Тренер женской сборной России Валерий Медведцев подчеркнул, что команда может рассчитывать на призовые места, если соперницы будут допускать грубые ошибки. По его словам, это связано с тем, что в последние несколько лет россиянки делали неправильный акцент во время тренировочных занятий.

– О женской команде принято упоминать исключительно в той формулировке, что с девочками у нас проблемы, но они решаются. Как бы могли сформулировать текущее положение дел?

– Положение, конечно, непростое. Основной дистанцией в биатлоне считается спринт. Мало того что это наиболее сложная гонка, так с ее результатами еще напрямую связаны и гонка преследования, и масс-старт, и эстафета, а проигрыш "ногами" на дистанции составлял по прошлому году у наших лучших спортсменок одну минуту 15 секунд. Такого отставания ни в истории российского биатлона, ни советского не случалось никогда. Применительно к результатам это означает, что даже с идеальной стрельбой рассчитывать на что-то при таком отставании мы не можем в принципе. Разве что все иностранные соперницы поголовно начнут допускать грубые ошибки, получая по два-три штрафных круга, как это было в прошлом году на этапе Кубка мира в Антхольце. Никакого другого шанса попасть на подиум у нас нет.

При этом я совершенно не готов сказать, что наши девочки ни на что не способны. Просто, на мой взгляд, работа двух-трех последних лет была направлена немножко не туда. Поэтому скорость резко упала. Наверстать сразу такое отставание сложно. Но я почему-то уверен, что девочки справятся.

– Получается, все беды женского биатлона начались с тех пор, когда сборной руководил Вольфганг Пихлер? Если да, то что именно, на ваш взгляд, он делал неправильно?

– Не могу ответить на этот вопрос, потому что в тот период работал у себя в регионе и мало интересовался тем, что происходит в сборной команде. Да и вообще не хотел бы критиковать кого-то конкретно. Просто сейчас, придя в сборную, я поднял аналитику последних двух лет и увидел, что практически весь тренировочный процесс велся в аэробной зоне. Работы над скоростью и скоростной выносливостью почти не было. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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