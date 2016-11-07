Валерий Медведцев: "Состав на Кубок мира определим по спортивному принципу - все 16 биатлонисток равны"

Старший тренер женской сборной России по биатлону Валерий Медведцев отметил, что на данный момент не может выделить лучших спортсменок в команде. По его словам, состав на Кубок мира-2016/17 будет определен по спортивному принципу.

Сейчас сборная проводит сбор в Тюмени. Старт нового сезона Кубка мира намечен на 27 ноября. Первый этап пройдет в шведском Эстерсунде.

- Проведем контрольные старты, - приводит слова Медведцева "Тюменская арена". - По их итогам увидим, какие спортсменки сейчас чувствуют себя лучше и готовы принимать участие в первых этапах. Потом, если кто-то наберет форму, естественно, будет ротация. Пока никого выделить не могу – все 16 биатлонисток равны.