17:55 | БИАТЛОН

Валерий Медведцев: "Состав на Кубок мира определим по спортивному принципу - все 16 биатлонисток равны"

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Валерий Медведцев отметил, что на данный момент не может выделить лучших спортсменок в команде. По его словам, состав на Кубок мира-2016/17 будет определен по спортивному принципу.

Сейчас сборная проводит сбор в Тюмени. Старт нового сезона Кубка мира намечен на 27 ноября. Первый этап пройдет в шведском Эстерсунде.

- Проведем контрольные старты, - приводит слова Медведцева "Тюменская арена". - По их итогам увидим, какие спортсменки сейчас чувствуют себя лучше и готовы принимать участие в первых этапах. Потом, если кто-то наберет форму, естественно, будет ротация. Пока никого выделить не могу – все 16 биатлонисток равны.

Дополнительная информация

http://www.asnta.ru/rus/news/28896

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