Валерий Медведцев: "По скорости Слепцова готова биться за высокие места"

Собеседником обозревателя "СЭ" Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ стал бывший старший тренер женской сборной России Валерий Медведцев. Специалист выразил мнение, что у Светланы Слепцовой есть потенциал для борьбы за высокие места на Кубке мира. В минувшем сезоне биатлонистка заняла 72-е место в общем зачете Кубка мира. Всего она приняла участие в четырех этапах Кубка мира, лучшим личным результатом стало 32-е место в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

– На протяжении уже нескольких сезонов свои же тренеры порой говорят, что результаты российских девушек на международной арене – всего лишь следствие недостатка потенциально сильных биатлонисток в стране. На ваш взгляд, у нас есть люди, способные добиваться результатов уровня "пятерки" на гонках Кубка мира?

– Конечно, есть. Это Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен. По скоростным данным биться за высокие места готова и Светлана Слепцова. Просто в этом году ее постоянно подводила стрельба: что ни старт – два штрафных круга, два штрафных круга, два штрафных круга.

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