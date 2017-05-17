Валерий Медведцев: "Кашкаров - неугоден, Тарасов - неугоден, Аликин - неугоден. Сейчас неугоден оказался я"

Собеседником обозревателя "СЭ" Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ стал бывший старший тренер сборной России Валерий Медведцев. Специалист выразил мнение, что руководство СБР не хочет видеть во главе национальных команд конфликтных специалистов. Медведцев принял решение, что больше не хочет работать с российской сборной.

- На тренерском совете в Тюмени, который проводился по итогам сезона, я разговаривал с одним из наших старых тренеров, - сказал Медведцев. - И как раз он сказал мне о том, что руководить национальной командой, конечно же, должен человек, который способен передать спортсменам не только опыт собственных побед, но и донести до них, что победы складываются из мелочей. И который знал бы все эти "мелочи", прошел их на своей шкуре. Таких тренеров у нас сейчас просто нет. Приходил Юрий Кашкаров – неугоден. Рвался работать Сергей Тарасов – неугоден, Владимир Аликин – тоже неугоден. Сейчас неугоден оказался я.

Почему это происходит – понятно. Люди, которые способны побеждать на Олимпийских играх и чемпионатах мира, как правило непростые, каждый со своим характером, ни перед кем не преклоняются, поэтому таких и не любят. Но мы потому и добились результатов в спорте, что не боялись брать ситуацию на себя, принимать решения, отвечать за них.

Полностью интервью Медведцева