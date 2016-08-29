12:07 | БИАТЛОН

Валентина Семеренко пропустит сезон-2016/17

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Олимпийская чемпионка Сочи в эстафете Валентина Семеренко пропустит сезон-2016/17 из-за болезни, информирует официальный сайт Федерации биатлона Украины. Ранее Семеренко сообщала, что испытывает проблемы с верхними дыхательными путями и проходит лечение.

– Недавно я долго общался с Валей (Семеренко) по скайпу. Сейчас для нее главное – поправить здоровье, и в ближайшее время она планирует поехать в санаторий в Одессу, – отметил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. – Но общий настрой – вернуться, чтобы бороться за место в составе команды на Олимпиаду. Только осенью она начнет приводить себя в порядок, чтобы следующей весной вместе с командой приступить к полноценной работе к олимпийскому сезону.

 

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