ВАДА требует разъяснений по поводу избрания Тюмени столицей ЧМ-2021

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запросило разъяснения у Международного союза биатлонистов (IBU) относительно выбора Тюмени местом проведения чемпионата мира 2021 года, информирует ТАСС.

Отмечается, что ВАДА было очень удивлено решением Международного союза биатлонистов, ведь 18 ноября 2015 года было объявлено о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА. Международный олимпийски комитет (МОК) в июле призвал международные федерации по зимним видам спорта заморозить подготовку к международным соревнованиям в России после доклада независимой комиссии ВАДА о допинг-махинациях в стране.

Таким образом, ВАДА запросило разъяснения у IBU относительно принятого решения и в дальнейшем планирует принять определенные меры. Напомним, члены Международного союза биатлонистов 4 сентября, в заключительный день работы конгресса в Кишиневе, по итогам тайного голосования отдали право на проведение чемпионата мира 2021 года Тюмени.