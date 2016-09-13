11:58 | БИАТЛОН

ВАДА требует разъяснений по поводу избрания Тюмени столицей ЧМ-2021

0
0
0
6

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запросило разъяснения у Международного союза биатлонистов (IBU) относительно выбора Тюмени местом проведения чемпионата мира 2021 года, информирует ТАСС.

Отмечается, что ВАДА было очень удивлено решением Международного союза биатлонистов, ведь 18 ноября 2015 года было объявлено о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА. Международный олимпийски комитет (МОК) в июле призвал международные федерации по зимним видам спорта заморозить подготовку к международным соревнованиям в России после доклада независимой комиссии ВАДА о допинг-махинациях в стране.

Таким образом, ВАДА запросило разъяснения у IBU относительно принятого решения и в дальнейшем планирует принять определенные меры. Напомним, члены Международного союза биатлонистов 4 сентября, в заключительный день работы конгресса в Кишиневе, по итогам тайного голосования отдали право на проведение чемпионата мира 2021 года Тюмени.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3616495

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

читатель со стажем

они могут требовать долива пива после отстоя пены, не более

13:02

СерГей ЗвеРев (красно-белый)

набрали наркоманов в агентство, теперь расхлёбывать..

13:01

echo2011

Какое отношение имеет 2021 год к нынешним событиям? Или проблемы России навечно и распространяются на всё?

12:52

mikeV

Совсем охренели. Пусть в лигу сексуальных реформ обращаются, там помогут.

12:34

gayduk

Да пошлите этих козлов из ВАДА куда подальше. Пора их распускать!

12:25

Habar

какие меры могут принять? отменить голосование? ну-ну

12:20

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ