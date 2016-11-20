18:07 | БИАТЛОН

ВАДА потребовало объяснений от IBU по поводу выбора Тюмени столицей ЧМ-2021

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) потребовало объяснений от Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу выбора Тюмени столицей чемпионата мира 2021 года, информирует пресс-служба ВАДА. Об этом на заседании совета учредителей ВАДА сообщил глава комитета по соответствию Рене Бушар. По его словам, ответ IBU должен дать до 14 января. Напомним, что Тюмень была избрана столицей ЧМ-2021 в сентябре.

Выбор Тюмени столицей чемпионата мира вступает в конфликт с тем, что Россия на данный момент не соответствует кодексу ВАДА. До 14 января мы ждем объяснений от IBU по поводу этого решения, - отметил Бушар.

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