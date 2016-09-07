ВАДА может обвинить IBU в нарушении кодекса организации из-за выбора Тюмени столицей ЧМ-2021

ВАДА может обвинить Международный союз биатлонистов (IBU) в нарушении кодекса организации из-за назначения Тюмени столицей чемпионата мира-2021. Об этом сообщает Inside The Games со ссылкой на источник в IBU.

Сообщается, что в ВАДА были удивлены таким выбором IBU и попросили в организации разъяснений.

После доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена МОК рекомендовал международным федерациям зимних видов спорта заморозить подготовку к международным соревнованиям в России. Однако на конгрессе IBU в Кишиневе Тюмень была выбрана местом проведения ЧМ-2021.