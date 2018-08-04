В женской сборной Белоруссии не исключили приглашения россиянок в команду

Старший тренер женской сборной Белоруссии Василий Лещенко подробно рассказал о формировании состава на сезон-2018/19.

Ранее вместе с тремя российскими биатлонистками на Украину сбежал их тренер.

"Наш очередной сбор в Раубичах завершился 28 июля. В эти дни спортсменки находятся на самоподготовке, но уже совсем скоро женская команда, как и мужской коллектив, отправится работать в альпийское среднегорье - итальянский Антхольц.



Благо уже в Раубичах у нас в составе тренировались четыре биатлонистки. Компанию Ирине Кривко составляла, во-первых, Динара Алимбекова. Правда, пока она в так называемом "сидячем режиме": разрешения от медиков на занятие "без ограничения нагрузок" пока не получено. Прооперированное плечо по-прежнему Динару беспокоит, однако динамика восстановления докторов устраивает. Уже хорошо.



Во-вторых, Анна Сола, которая вернулась с децентрализованной подготовки, чтобы вновь влиться в коллектив. Точнее, принять участие в его формировании. В-третьих, Дарья Юркевич, которая не сразу приняла решение продолжить спортивную карьеру, а значит, находится в начале пути. Только-только втягивается в интенсивную работу.



Разумеется, четырьмя спортсменками нам не обойтись. Жизнь заставит расширять состав. Причем повторю то, что уже сказано неоднократно до меня: не исключаю приглашения спортсменок из России. Та же белорусская женская квота в индивидуальных гонках и спринтах Кубка мира составляет пять человек", – цитирует Лещенко Sputnik.by.