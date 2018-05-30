В Украине назвали аморальным назначение россиянина на пост тренера сборной

Украинский телекомментатор Андрей Столярчук резко раскритиковал решение назначить старшим тренером женской сборной Украины россиянина Андрея Прокунина. Ранее этот специалист готовил к Олимпиаде-2018 сборную Кореи.

– Назначение Андрея Прокунина для меня сводится к тому, что на пятый год российско-украинской войны ставить старшим тренером сборной Украины российского специалиста – просто аморально, – цитирует Xsport Столярчука. – Я даже не хочу как-то анализировать его спортивное прошлое и то, чего он достиг, будучи тренером команды Кореи. Знаете, большое количество болельщиков мне писали, что теперь даже не будут смотреть биатлон, потому что расценивают данное назначение, как плевок в сторону Украины и украинских болельщиков. И, в какой-то мере, я солидарен с их точкой зрения, ведь у меня были схожие чувства, когда я узнал, что с Прокуниным ведутся переговоры и его планируют назначить на пост старшего тренера женской сборной.