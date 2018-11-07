В сезонах 2020/21 и 2021/22 в России не будет международных соревнований по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь соревнований на сезоны 2020/21 и 2021/22. В списке такие страны, как Финляндия, Австрия, Франция, Германия, Италия, Словения, Чехия, Китай, Норвегия, Швеция, Белоруссия, Эстония, Швейцария, Польша, Словакия, Латвия, США.

Российские этапы, как и в календаре сезона-2018/19, отсутствуют. Россия принимала два этапа Кубка IBU-2017/18, которые прошли в Увате и Ханты-Мансийске.

Напомним, 7 сентября российской стороне было отказано в восстановлении. Критерии восстановления членства и последующие шаги будут обсуждаться с руководством СБР в Москве в середине ноября нынешнего года.

СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года решением исполкома IBU, причиной стали допинговые нарушения российских спортсменов. После этого была создана рабочая группа по этому делу.

Согласно ограничениям, СБР не может голосовать на конгрессе IBU, выдвигать свои кандидатуры на руководящие должности и проводить международные соревнования.