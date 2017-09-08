В семье Дмитрия Малышко родилась двойня

В семье олимпийского чемпиона 2014 года биатлониста Дмитрия Малышко родилась двойня. У спортсмена и его жены Екатерины уже есть один сын Филипп, который родился в январе 2015 года.
– В нашей семье сегодня большой праздник! Мы стали сразу на двое мальчиков богаче! Я мама троих сыновей. С ума сойти, – написала на своей странице в Инстаграме Екатерина.
Малышко на Олимпиаде-2014 в Сочи завоевал золото в составе сборной России в эстафете.
Дополнительная информация
https://www.instagram.com/p/BYxwQcvgPCV/?taken-by=ekaterinatihonova
Массарагж
Поздравляю от всей души! Здоровья. Вырасти настоящими мужчинами.
15:43