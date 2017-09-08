В семье Дмитрия Малышко родилась двойня

В семье олимпийского чемпиона 2014 года биатлониста Дмитрия Малышко родилась двойня. У спортсмена и его жены Екатерины уже есть один сын Филипп, который родился в январе 2015 года.

– В нашей семье сегодня большой праздник! Мы стали сразу на двое мальчиков богаче! Я мама троих сыновей. С ума сойти, – написала на своей странице в Инстаграме Екатерина.

Малышко на Олимпиаде-2014 в Сочи завоевал золото в составе сборной России в эстафете.