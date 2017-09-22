В СБР обсудили подготовку к Олимпиаде в Пхенчхане

В Чайковском прошло заседание тренерского Совета СБР, информирует официальный сайт организации. Главным вопросом повестки дня была информация и обсуждение подготовки сборной команды к Олимпиаде в Пхенчхане.

С отчетами выступили тренеры команд – Рикко Гросс, Андрей Крючков и Сергей Коновалов. Информацию об организации и ходе подготовки резерва сборной сообщил Александр Касперович. В ходе отчетов было сделано несколько замечаний, а также высказаны пожелания от личных тренеров спортсменов, но в целом доклады были одобрены, а тренерам сборных команд пожелали успешно пройти снежную подготовку, которая начнется в октябре.

Были также одобрены критерии отбора, календарный план российских соревнований, переходы, а также заслушаны доклады о готовности спортивных центров (Ижевска, Тюмени, Уфы, Чайковского и Увата) к российским и международным соревнованиям.