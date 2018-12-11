В комитете Госдумы по спорту осудили слова вице-президента IBU, заявившего об угрозах со стороны российских чиновников

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев дал негативную оценку словам вице-президента Международного союза биатлонистов Иржи Гамзы, который заявил, что российские чиновники угрожали ему в связи с допинговыми делами в адрес наших спортсменов.

– Заявления Иржи Гамзы больше похожи на провокацию, нежели отражают реальное положение дел в Международном союзе биатлонистов, – отметил Дегтярев. – Господин Гамза приезжал в Москву и не упоминал об угрозах со стороны российских чиновников. Если у него есть материалы и фамилии, то мы просим представить их российской стороне и готовы обратиться в правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств. До этого момента подобные бездоказательные заявления мы расцениваем как попытку давления на CAS, где рассматриваются дела наших биатлонистов, на административные органы IBU, а также как стремление вести недобросовестную конкуренцию, которая процветает в мировом спорте в последние годы.

Высказывания вице-президента IBU наносят урон, в первую очередь, Международному союзу биатлонистов, нежели России. В результате IBU несет имиджевые потери, за которыми могут последовать и финансовые со стороны спонсоров.

Напомним, Гамза занимает пост первого вице-президента IBU с сентября 2018 года. В настоящее время австрийская полиция ведет расследование против бывшего президента организации Андерса Бессеберга, подозревая его в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов. (Андрей Сизякин)