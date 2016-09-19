В IBU удивлены запросом ВАДА по поводу выбора Тюмени местом проведения ЧМ-2021

Представители IBU выразили удивление в связи с запросом ВАДА по поводу проведения в Тюмени чемпионата мира-2021. Право провести турнир Тюмень получила 4 сентября, опередив в голосовании Поклюку и Нове-Место (25 голосов против 13 и 11 соответственно).

Ранее комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена на основании отчета о допинге в российском спорте рекомендовала заморозить подготовку международных турниров в зимних видах спорта на территории России и подыскать альтернативные варианты для их проведения.

"IBU был удивлен, получив такое письмо. 5 августа на встрече Ассоциации международных федераций зимних олимпийских видов спорта МОК и ВАДА был поднят вопрос о том, как относиться к текущим заявкам России на проведение спортивных мероприятий в будущем; было подтверждено, что МОК не имеет намерения, чтобы международные федерации отменяли события, которые уже стоят в подтвержденных календарях, или официальные заявки.

На основании этих рекомендаций президент проинформировал исполнительный комитет IBU и федерации-члены IBU перед выборами об этой рекомендации. Кроме того, предполагалось, что правительство России под руководством ВАДА к 2021 году восстановит соответствующее кодексу национальное антидопинговое агентство", - говорится в заявлении IBU.