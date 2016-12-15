В IBU расстроены выводами из доклада Макларена

Международный союз биатлонистов (IBU) потрясен выводами из доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Отмечается, что организация выступает за чистый спорт. Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Заседание исполкома IBU, на котором будут заслушаны рекомендации рабочей группы относительно допинг-случаев россиян, намечено на 22 декабря.

- IBU потрясен и глубоко опечален выводами из доклада, - говорится в сообщении пресс-службы. - Мы всегда выступали за чистый спорт, боролись с допингом и защищали "чистых" спортсменов.