20:54 | БИАТЛОН

В IBU расстроены выводами из доклада Макларена

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Международный союз биатлонистов (IBU) потрясен выводами из доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Отмечается, что организация выступает за чистый спорт. Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Заседание исполкома IBU, на котором будут заслушаны рекомендации рабочей группы относительно допинг-случаев россиян, намечено на 22 декабря.

- IBU потрясен и глубоко опечален выводами из доклада, - говорится в сообщении пресс-службы. - Мы всегда выступали за чистый спорт, боролись с допингом и защищали "чистых" спортсменов.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Долой марионеток-макларенеток

Что-то мне подсказывает, что большей части из этих 31-го - не существует в природе.

22:22

alex1966

Сейчас прочитал полностью второй доклад, бред полный ! Куда смотрят наши функционеры, почему не чего не делают ?

22:04

alex1966

хотелось бы узнать фамилии этих 31

21:23

PallMall

Конечно, IBU потрясен и глубоко опечален - списки спущены сверху, нужно реагировать, запрещать, а все так было хорошо, много денег, спонсоров. Без русских будет не так интересно и прибыльно.

21:09

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