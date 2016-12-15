В IBU расстроены выводами из доклада Макларена

Международный союз биатлонистов (IBU) потрясен выводами из доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Отмечается, что организация выступает за чистый спорт. Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Заседание исполкома IBU, на котором будут заслушаны рекомендации рабочей группы относительно допинг-случаев россиян, намечено на 22 декабря.
- IBU потрясен и глубоко опечален выводами из доклада, - говорится в сообщении пресс-службы. - Мы всегда выступали за чистый спорт, боролись с допингом и защищали "чистых" спортсменов.
Долой марионеток-макларенеток
Что-то мне подсказывает, что большей части из этих 31-го - не существует в природе.
22:22
alex1966
Сейчас прочитал полностью второй доклад, бред полный ! Куда смотрят наши функционеры, почему не чего не делают ?
22:04
alex1966
хотелось бы узнать фамилии этих 31
21:23
PallMall
Конечно, IBU потрясен и глубоко опечален - списки спущены сверху, нужно реагировать, запрещать, а все так было хорошо, много денег, спонсоров. Без русских будет не так интересно и прибыльно.
21:09