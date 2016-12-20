В IBU направлено письмо в защиту проведения этапа Кубка мира в Тюмени

Письмо с аргументами в защиту права проведения в марте этапа Кубка мира по биатлону 2017 года в Тюмени направлено в IBU. Об этом сообщил губернатор Тюменской области и член правления СБР Владимир Якушев. Напомним, ранее IBU объявил о получении от ВАДА списка с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ.

– Давайте дождемся 22 декабря, – приводит asnta.ru слова Якушева. – Именно в этот день Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение о том, как реагировать на новые данные доклада. Я вхожу в правление Союза биатлонистов России, постоянно нахожусь на связи с коллегами. В СБР всегда принимали взвешенные решения. И эта ситуация исключением не станет. Да, есть давление со стороны других международных федераций. Недавно у России отобрали чемпионат мира по скелетону и бобслею. Это создает неблагоприятную обстановку. Но есть более серьезная угроза, чем возможная потеря Тюменью этапа Кубка мира. Хотя для нашего региона это, конечно, станет трагедией. Но страшнее будет отстранение всей сборной России от международных соревнований. Если встанет вопрос "или-или", придется обойтись малой кровью. Важнее сохранить команду, не допустить того, чтобы наши биатлонисты пропустили Олимпиаду-2018. При этом, повторюсь, давайте подождем 22 декабря. Буквально сегодня мы подготовили письмо в IBU, привели аргументы, почему Кубок мира в марте все же должен пройти в Тюмени. На исполкоме IBU их рассмотрят. И я точно знаю, что определенное количество членов исполкома их воспримут.

