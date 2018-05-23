В Госдуме поддержали идею включения Федерации биатлона Крыма в состав СБР

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал намерение Союза биатлонистов России (СБР) включить в свой состав Федерацию биатлона Крыма. По его словам, это решение естественное и закономерное.

– Решение объединить в составе Союза биатлонистов России региональные организации и лучших спортсменов страны является естественным и закономерным, – сказал Дегтярев. – Крым – это не только прекрасный курорт России, но и кузница национальных спортивных кадров. В регионе есть вся необходимая инфраструктура для организации тренировочных баз, этим нужно пользоваться. Вхождение Федерации биатлона Крыма в состав СБР можно также считать продолжением курса всесторонней интеграции Крымского полуострова в состав России, в том числе, и региональных общественных организаций. Считаю, что такая активная работа по развитию и популяризации биатлона в России, расширению географии СБР положительно характеризует нового президента союза Владимира Драчева. Это будет способствовать укреплению биатлонного движения, одного из любимейших видов спорта россиян.

Не вижу никаких причин для противодействия этому процессу со стороны Международного союза биатлонистов. Крым – неотъемлемая часть России, как и любой другой субъект.

Федерация биатлона республики Крым войдет в состав СБР в ближайшее время. (Андрей СИЗЯКИН)

Виктор Майгуров: "Не думаю, что после вхождения Крыма в состав СБР последуют

​какие-то санкции от IBU" //

Владимир Драчев: "Даже не думали о санкциях от IBU из-за Крыма. Это наша территория, какие могут быть вопросы?"