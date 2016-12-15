16:17 | БИАТЛОН

В число российских биатлонистов из доклада Макларена входят никогда не выступавшие за сборную атлеты

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг отметил, что среди 31 российского биатлониста, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил, есть те, которые никогда не выступали за сборную России на международных стартах.

IBU сегодня сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ.

- Мы действительно получили список из 31 российского спортсмена, но для меня представляется невозможным говорить о том, сколько из них сейчас выступает на Кубке мира, - цитирует ТАСС Бессеберга. - В этом списке три группы спортсменов: действующие биатлонисты, те, которые уже завершил карьеру, и те, которые не числятся в нашей базе.

Что касается последней группы, то у нас есть исключительно их имена, и мы можем только предположить, что они представляют различные российские спортивные общества. На международных стартах они никогда не стартовали.

Мы надеемся получить решение и рекомендации рабочей группы, которая будет изучать документы, настолько быстро, насколько это возможно. Я надеюсь, что это произойдет до старта чемпионата мира, чтобы у нас было время на принятие решений. Но в этом вопросе все будет зависеть от того, сколько времени понадобится на сбор и анализ материалов.
 

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