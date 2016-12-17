В Белоруссии утверждают, что Раубичи могут принять этапа Кубка мира вместо Тюмени

Международный союз биатлонистов составил список возможных кандидатов на замену этапа Кубка мира в Тюмени, сообщает "Прессбол". В том случае, если IBU примет решение о переносе соревнований, этап может принять биатлонный комплекс в Раубичах.

Восьмой этап Кубка мира в Тюмени должен пройти с 9 по 12 марта 2017 года. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла из Сочи чемпионат мира-2017, сославшись на вторую часть доклада Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014. После этого появилась информация о том, что в IBU поступил список ВАДА из 31-го российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.