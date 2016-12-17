В Белоруссии утверждают, что Раубичи могут принять этап Кубка мира вместо Тюмени

Международный союз биатлонистов составил список возможных кандидатов на замену этапа Кубка мира в Тюмени, сообщает "Прессбол". В том случае, если IBU примет решение о переносе соревнований, этап может принять биатлонный комплекс в Раубичах.
Восьмой этап Кубка мира в Тюмени должен пройти с 9 по 12 марта 2017 года. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла из Сочи чемпионат мира-2017, сославшись на вторую часть доклада Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014. После этого появилась информация о том, что в IBU поступил список ВАДА из 31 российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
Союз Аполлонович
Через 4 дня все узнаем. А так, да, тоже думаю, что всю сборную отстранят. Ну этого следовало ожидать с такими то руководителями, как Мутко.
12:51
Кабальеро
Место найдут, можно не сомневаться. Как и в том, что никакого этапа в Тюмени не будет. Как и ЧМ в России.
11:59
Izmegul
а где вообще в конце марта еще будет снег?)
11:49
Lars Berger
От мертвого осла уши всем, а не этапа (!) в Тюмени...)))
01:56
jonnio
Slim Taller В марте месяце в Раубичах не будет снега.То,что в Тюмени никаких этапов не будет.несомненно.Вопрос лишь в том.отстранят ли всю сборную от соревнований или нет.Скорее всего отстранят. 00:39 согласен1000%
01:36
Slim Taller
В марте месяце в Раубичах не будет снега.То,что в Тюмени никаких этапов не будет.несомненно.Вопрос лишь в том.отстранят ли всю сборную от соревнований или нет.Скорее всего отстранят.
00:39
PallMall
Не хило руководство IBU нагнули. Походу в ЕС черные воронки задействованы. Нам-то невдомек, что у них там творится.
23:59 17 декабря