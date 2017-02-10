12:40 | БИАТЛОН

Услугина заменит Глазырину в спринте

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Ирина Услугина примет участие в сегодняшней спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Она заменит Екатерину Глазырину. Также из россиянок на дистанцию выйдут Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. Гонка начнется в 16.45 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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sergey.v1968

Алекс, не торопись, уже Глазырину отстранили

15:33

ДОЗВОН ГУБЕР

АГА!!!! Ну вот и появилась статейка, объясняющая отстранение глазы........ Только, причём тут ТАКТИЧЕСКИЕ ХОДЫ ????? Каспер -- бедняжка заврался уже по "самое не горюй".

15:30

alex1966

Я смотрю развелось в России много уродов, которые судя по комментариям просто ненавидят своих спортсменов. Так на хрена они вообще живут в нашей стране, валите в Чехию, Францию.

15:23

намкрыш

"Это тактический ход". Биатлонистка Шумилова с очень высокой вероятностью зашифрована в списке Макларена под кодом А0714, а Глазырина — А0241. Последняя, исходя из данных доклада, подозревается в сокрытии допинг-пробы с содержанием оксандролона, тренболона и метенолона.

14:59

ДОЗВОН ГУБЕР

Глазыру тоже "собака подчуфарвилей" куснула или "случайно" не ТУ таблеточку врач дал???

13:02

Свинству Бой!

Похоже Глазырина решила побыть просто туристом на гос. харчах, отлынивает, а денюжки капают.

12:58

sarkis1957

Ну, ведь заранее же провальная кандидатура!! Там же скорости никакой! Попадание 20-ку будет большим успехом....

12:57

inspire

почему, что случилось?

12:53

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