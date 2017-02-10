Услугина заменит Глазырину в спринте

Ирина Услугина примет участие в сегодняшней спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Она заменит Екатерину Глазырину . Также из россиянок на дистанцию выйдут Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. Гонка начнется в 16.45 по московскому времени.