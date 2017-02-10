Услугина заменит Глазырину в спринте

Ирина Услугина примет участие в сегодняшней спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Она заменит Екатерину Глазырину. Также из россиянок на дистанцию выйдут Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. Гонка начнется в 16.45 по московскому времени.
sergey.v1968
Алекс, не торопись, уже Глазырину отстранили
15:33
ДОЗВОН ГУБЕР
АГА!!!! Ну вот и появилась статейка, объясняющая отстранение глазы........ Только, причём тут ТАКТИЧЕСКИЕ ХОДЫ ????? Каспер -- бедняжка заврался уже по "самое не горюй".
15:30
alex1966
Я смотрю развелось в России много уродов, которые судя по комментариям просто ненавидят своих спортсменов. Так на хрена они вообще живут в нашей стране, валите в Чехию, Францию.
15:23
намкрыш
"Это тактический ход". Биатлонистка Шумилова с очень высокой вероятностью зашифрована в списке Макларена под кодом А0714, а Глазырина — А0241. Последняя, исходя из данных доклада, подозревается в сокрытии допинг-пробы с содержанием оксандролона, тренболона и метенолона.
14:59
ДОЗВОН ГУБЕР
Глазыру тоже "собака подчуфарвилей" куснула или "случайно" не ТУ таблеточку врач дал???
13:02
Свинству Бой!
Похоже Глазырина решила побыть просто туристом на гос. харчах, отлынивает, а денюжки капают.
12:58
sarkis1957
Ну, ведь заранее же провальная кандидатура!! Там же скорости никакой! Попадание 20-ку будет большим успехом....
12:57
inspire
почему, что случилось?
12:53