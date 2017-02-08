Услугина включена в состав сборной России на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что Ирина Услугина, включенная в заявку команды на чемпионат мира седьмой спортсменкой, может выступить на турнире в Австрии. Мировое первенство пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

– Два биатлониста и две биатлонистки – Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина, включенная в состав седьмой спортсменкой, – находятся сейчас на сборе в Риднау, – цитирует пресс-служба СБР Касперовича. – Такова наша тактика, они также готовятся к стартам. Планируем, что кто-то из них может выступить в Хохфильцене. Все будет зависеть от показателей спортсменов, которые будут стартовать на чемпионате мира в первых гонках.

Состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене:

мужчины Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин;

женщины Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Ирина Услугина.