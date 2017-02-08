13:20 | БИАТЛОН

Услугина включена в состав сборной России на чемпионат мира

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Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что Ирина Услугина, включенная в заявку команды на чемпионат мира седьмой спортсменкой, может выступить на турнире в Австрии. Мировое первенство пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

 
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– Два биатлониста и две биатлонистки – Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина, включенная в состав седьмой спортсменкой, – находятся сейчас на сборе в Риднау, – цитирует пресс-служба СБР Касперовича. – Такова наша тактика, они также готовятся к стартам. Планируем, что кто-то из них может выступить в Хохфильцене. Все будет зависеть от показателей спортсменов, которые будут стартовать на чемпионате мира в первых гонках.

Состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене: 

мужчины Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин;

женщины Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Ирина Услугина.

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Сколько золотых медалей чемпионата мира по биатлону, на ваш взгляд, может завоевать сборная России?
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Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2017/57095/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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inachipoch

Ещё одна скрытая претендентка на золотую медаль?

14:58

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Очередной "блестящий" ход каспервича.Миронова выиграла очный спор у виролайнен на Европе,но взяли виро за победу в миксте благодаря Гараничеву.Кайшева лучше услугиной по КМ,но берут услугину.Про слепцову вообще молчу,человек,не морально-не физически не заслужил место в сборной.При том,что виро,секас и трусова - это прошлое,отработанный материал,а Миронова и Кайшева - будущее.Если попадут к адекватным тренерам,а не к физрукам

14:18

болото

и чем она заслужила,каким местом, кайшева, лучше была,Касперович воду мутит сволочь гнать его надо, А Мироновой с КАЙШЕВОЙ ПОКА не поздно идти к белоруссам, Здесь своей очереди не дождутся, пока каспер правит балом, да его дружок барнашов в сборной будут выступать, дочки , да протеже, молодежь у нас гнобят

13:57

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