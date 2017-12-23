Услугина и Шопин завоевали право выступить на январских этапах Кубка мира, Миронова присоединится к сборной на сборе в Поклюке

Глава тренерского совета СБР Владимир Барнашов, комментируя итоги отборочных соревнований на январские этапы Кубка мира, подчеркнул, что в сборной будет ротация на пятых этапах Кубка мира и Кубка IBU.

– На тренерских совещаниях в Ижевске и Чайковском мы подвели итоги выступления спортсменов на отборочных соревнованиях, – приводит официальный сайт СБР слова Барнашова. – Право выступить на январских этапах Кубка мира завоевали Ирина Услугина и Юрий Шопин. Сейчас Юра выходит из под той серьезной нагрузки, которую дали ему тренеры.

В команде однозначно будет ротация на пятых этапах Кубка мира и Кубка IBU. Те спортсмены, которые ярко проявят себя на Кубке IBU, получат свой шанс на Кубке мира. Нужно проверять тех, кто способен выступать в эстафетах – ту же Ульяну Кайшеву, ту же Дарью Виролайнен. На Кубке IBU они проявляли себя здорово, но все-таки это был Кубок IBU. Светлана Миронова присоединится к основной команде на новогоднем сборе в Поклюке.