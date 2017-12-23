17:05 23 декабря | Биатлон

Услугина и Шопин завоевали право выступить на январских этапах Кубка мира, Миронова присоединится к сборной на сборе в Поклюке

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Глава тренерского совета СБР Владимир Барнашов, комментируя итоги отборочных соревнований на январские этапы Кубка мира, подчеркнул, что в сборной будет ротация на пятых этапах Кубка мира и Кубка IBU.

– На тренерских совещаниях в Ижевске и Чайковском мы подвели итоги выступления спортсменов на отборочных соревнованиях, – приводит официальный сайт СБР слова Барнашова. – Право выступить на январских этапах Кубка мира завоевали Ирина Услугина и Юрий Шопин. Сейчас Юра выходит из под той серьезной нагрузки, которую дали ему тренеры.

В команде однозначно будет ротация на пятых этапах Кубка мира и Кубка IBU. Те спортсмены, которые ярко проявят себя на Кубке IBU, получат свой шанс на Кубке мира. Нужно проверять тех, кто способен выступать в эстафетах – ту же Ульяну Кайшеву, ту же Дарью Виролайнен. На Кубке IBU они проявляли себя здорово, но все-таки это был Кубок IBU. Светлана Миронова присоединится к основной команде на новогоднем сборе в Поклюке.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/58858/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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bolelschik.volga34

Никакого спортивного принципа отбора. Как хотят тренеры. так и отбирают, а всем вешают лапшу, оправдывая свою несостоятельность или вредительство..

21:56 23 декабря

Ded vsegda odet

Всё верно где, Слепов. где Миронова? Не могут здесь,система или здоровье. Весь мир к их услугам, гражданство и в перёд! Но не тянут или что то другое?. Зачем в этом болте маринуются, на что надеются, что как Лапшин не могут?

20:31 23 декабря

aastone

урфин не забывай про малышку - вот кто составит конкуренцию бёё

20:00 23 декабря

Урфин_Я

О!!! Ещё один большой мастер делать умозаключения из итогов РФных этапов нарисовался! ))) Ну, конечно, наш Кубок Росавтодора это ж УРОВЕНЬ видимо, куда уж какому-то Кубку IBU до него?! ))) Услугина на КИБУ из 6-ти личных гонок разок в цветы забежала, да разок в десятку..., но пару спринтов в РФ взяла (причем без участия наших лидеров того же СБРовского ТОПа) и сразу оказывается на КМ уже готова??? О как!?!?! И ведь тут-же говорит Барнашов: "На Кубке IBU они (Кайшеа и Виролайнен) проявляли себя здорово, но все-таки это был Кубок IBU"... а Услугина там НЕ здорово себя проявила, но конечно этап в РФ куда более мощный, пора ей в КМ, там её ждут великие места вкакомтотамдесятке! ))) Прям амбре спортивных принципов ощущается от этого решения! С Шопиным еще всё красивее - он в 20-ку то один раз на КИБУ забегал в этом сезоне! В общем как всегда - аплодирую стоя столь гениальным решениям ТШ и СБР )))

19:05 23 декабря