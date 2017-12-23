Услугина и Шопин завоевали право выступить на январских этапах Кубка мира, Миронова присоединится к сборной на сборе в Поклюке

Глава тренерского совета СБР Владимир Барнашов, комментируя итоги отборочных соревнований на январские этапы Кубка мира, подчеркнул, что в сборной будет ротация на пятых этапах Кубка мира и Кубка IBU.
– На тренерских совещаниях в Ижевске и Чайковском мы подвели итоги выступления спортсменов на отборочных соревнованиях, – приводит официальный сайт СБР слова Барнашова. – Право выступить на январских этапах Кубка мира завоевали Ирина Услугина и Юрий Шопин. Сейчас Юра выходит из под той серьезной нагрузки, которую дали ему тренеры.
В команде однозначно будет ротация на пятых этапах Кубка мира и Кубка IBU. Те спортсмены, которые ярко проявят себя на Кубке IBU, получат свой шанс на Кубке мира. Нужно проверять тех, кто способен выступать в эстафетах – ту же Ульяну Кайшеву, ту же Дарью Виролайнен. На Кубке IBU они проявляли себя здорово, но все-таки это был Кубок IBU. Светлана Миронова присоединится к основной команде на новогоднем сборе в Поклюке.
bolelschik.volga34
Никакого спортивного принципа отбора. Как хотят тренеры. так и отбирают, а всем вешают лапшу, оправдывая свою несостоятельность или вредительство..
21:56 23 декабря
Ded vsegda odet
Всё верно где, Слепов. где Миронова? Не могут здесь,система или здоровье. Весь мир к их услугам, гражданство и в перёд! Но не тянут или что то другое?. Зачем в этом болте маринуются, на что надеются, что как Лапшин не могут?
20:31 23 декабря
aastone
урфин не забывай про малышку - вот кто составит конкуренцию бёё
20:00 23 декабря
Урфин_Я
О!!! Ещё один большой мастер делать умозаключения из итогов РФных этапов нарисовался! ))) Ну, конечно, наш Кубок Росавтодора это ж УРОВЕНЬ видимо, куда уж какому-то Кубку IBU до него?! ))) Услугина на КИБУ из 6-ти личных гонок разок в цветы забежала, да разок в десятку..., но пару спринтов в РФ взяла (причем без участия наших лидеров того же СБРовского ТОПа) и сразу оказывается на КМ уже готова??? О как!?!?! И ведь тут-же говорит Барнашов: "На Кубке IBU они (Кайшеа и Виролайнен) проявляли себя здорово, но все-таки это был Кубок IBU"... а Услугина там НЕ здорово себя проявила, но конечно этап в РФ куда более мощный, пора ей в КМ, там её ждут великие места вкакомтотамдесятке! ))) Прям амбре спортивных принципов ощущается от этого решения! С Шопиным еще всё красивее - он в 20-ку то один раз на КИБУ забегал в этом сезоне! В общем как всегда - аплодирую стоя столь гениальным решениям ТШ и СБР )))
19:05 23 декабря